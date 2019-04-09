В Уфе пропала 30-летняя Юлия Бердина

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-09T13:55:38+03:00

Девушка ушла из дома накануне и не вернулась

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Родные и близкие объявили в розыск 30-летнюю Юлию Бердину. Девушка ушла из дома в Уфе вчера, 8 апреля, но обратно так и не вернулась. Семья пропавшей обеспокоена: Юлия нуждается в медицинской помощи и ее важно найти как можно скорее. Близкие обратились за помощью к волонтерам отряда «Лиза Алерт».

Приметы Юлии: рост 161 см, телосложение плотное, волосы седые, глаза голубые.

Была одета в горчичную куртку с капюшоном, синие джины, черные полусапожки и белую вязаную шапку.

Если вы видели Юлию или знаете, где она может быть, позвоните в поисковый отряд: 8 800 700 54 52 или в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU