2019-04-09T19:57:58+03:00
Спорт

Радий Хабиров поблагодарил хоккеистов «Салавата Юлаева» за успешный сезон

Глава Башкирии отметил их мужество и характер
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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"Салавату Юлаеву" лишь немного не хватило, чтобы выйти в финал Кубка Гагарина"Салавату Юлаеву" лишь немного не хватило, чтобы выйти в финал Кубка ГагаринаФото: Рустем АХУНОВ
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Врио главы Башкирии Радий Хабиров поблагодарил уфимский «Салават Юлаев» за сезон. Словами благодарности в адрес команды руководитель республики завершил свой доклад в Госсобрании.

- Вчера, как и многие из вас, здесь сидящих, мы болели за родной «Салават Юлаев». Хочу поблагодарить наших ребят за характер и мужество, которые они проявили. За то, что они бились за честь республики, - заявил Хабиров.

Он отметил, что мало кто верил в победу «зеленой машины».

- Тем не менее они нам подарили бронзовые медали чемпионата России, - заключил Хабиров.

Напомним, заключительная встреча между «Салаватом» и «Авангардом» прошла на льду Уфа-Арены вчера, 8 апреля. Уфимцы бились до изнеможения, дотерпели до третьего овертайма, но все же проиграли на 110-й минуте – 0:1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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