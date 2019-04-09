Радий Хабиров поблагодарил хоккеистов «Салавата Юлаева» за успешный сезон
Врио главы Башкирии Радий Хабиров поблагодарил уфимский «Салават Юлаев» за сезон. Словами благодарности в адрес команды руководитель республики завершил свой доклад в Госсобрании.
- Вчера, как и многие из вас, здесь сидящих, мы болели за родной «Салават Юлаев». Хочу поблагодарить наших ребят за характер и мужество, которые они проявили. За то, что они бились за честь республики, - заявил Хабиров.
Он отметил, что мало кто верил в победу «зеленой машины».
- Тем не менее они нам подарили бронзовые медали чемпионата России, - заключил Хабиров.
Напомним, заключительная встреча между «Салаватом» и «Авангардом» прошла на льду Уфа-Арены вчера, 8 апреля. Уфимцы бились до изнеможения, дотерпели до третьего овертайма, но все же проиграли на 110-й минуте – 0:1.
ИСТОЧНИК KP.RU