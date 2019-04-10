В этом году в Башкирии планируют построить 21 школу
В текущем году в Башкирии планируют построить 21 школу. Об этом заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров, выступая в Госсобрании республики. 11 школ будут совмещенными с детскими садами.
В планах властей также построить и реконструировать пять домов культуры, а еще 15 модернизировать. Помимо этого, до 2024 года в регионе должны появиться 26 культурно-досуговых учреждений. Не забыл глава региона и о спортивной сфере.
- В 2018 году введены пять новых спортивных объектов, на этапе завершения – 14, проектируются ещё четыре, – заявил Хабиров.
Он уточнил, что на развитие спорта в следующем году регион должен получить более 300 млн рублей из федеральной казны.
ИСТОЧНИК KP.RU