2019-04-10T06:29:19+03:00
Общество

В этом году в Башкирии планируют построить 21 школу

11 из них будут совмещены с детсадами
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В текущем году в Башкирии планируют построить 21 школу. Об этом заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров, выступая в Госсобрании республики. 11 школ будут совмещенными с детскими садами.

В планах властей также построить и реконструировать пять домов культуры, а еще 15 модернизировать. Помимо этого, до 2024 года в регионе должны появиться 26 культурно-досуговых учреждений. Не забыл глава региона и о спортивной сфере.

- В 2018 году введены пять новых спортивных объектов, на этапе завершения – 14, проектируются ещё четыре, – заявил Хабиров.

Он уточнил, что на развитие спорта в следующем году регион должен получить более 300 млн рублей из федеральной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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