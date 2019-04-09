В Уфе с помощью квадрокоптера пытались передать в колонию мобильный телефон

СЕГОДНЯ 07:10 2019-04-09T07:10:58+03:00

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Накануне в уфимскую колонию №13 неизвестные люди пытались переправить мобильный телефон. Для этого злоумышленники решили воспользоваться современными технологиями и направили к забору колонии квадрокоптер. Сотрудники УФСИН по Башкирии вовремя заметили аппарат и перехватили его. Как сообщает пресс-служба ведомства, при детальном осмотре сотрудники колонии обнаружили прикрепленный к нему мобильный телефон.

Злоумышленника, который пытался перебросить телефон на территорию колонии, пока задержать не удалось – он поспешно скрылся. Сейчас стражи порядка разыскивают неизвестного, а сотрудники колонии выясняют, кому могла предназначаться незаконная посылка.

ИСТОЧНИК KP.RU