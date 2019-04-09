В Уфе с помощью квадрокоптера пытались передать в колонию мобильный телефон
Накануне в уфимскую колонию №13 неизвестные люди пытались переправить мобильный телефон. Для этого злоумышленники решили воспользоваться современными технологиями и направили к забору колонии квадрокоптер. Сотрудники УФСИН по Башкирии вовремя заметили аппарат и перехватили его. Как сообщает пресс-служба ведомства, при детальном осмотре сотрудники колонии обнаружили прикрепленный к нему мобильный телефон.
Злоумышленника, который пытался перебросить телефон на территорию колонии, пока задержать не удалось – он поспешно скрылся. Сейчас стражи порядка разыскивают неизвестного, а сотрудники колонии выясняют, кому могла предназначаться незаконная посылка.
ИСТОЧНИК KP.RU