Житель Башкирии проник в чужой дом и попытался изнасиловать 10-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 18:14 2019-04-08T18:14:31+03:00

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В Бижбулякском районе Башкирии задержали 22-летнего мужчину, который пытался надругаться над ребенком.

В ночь на 4 апреля он через окно проник в чужой дом, нашел спальню 10-летней девочки и попытался ее изнасиловать. Испуганный ребенок стал звать на помощь, чем спугнул извращенца. На крик прибежали родители девочки, они и вызвали полицию.

Как сообщили в Следкоме по Башкирии, несмотря на темноту, ребенок смог описать примерные черты нападавшего. Помогло и то, что во дворе дома остался след от ботинок. Стражи порядка принялись обходить соседние дома и приметили 22-летнего парня. Тот недавно вернулся из Уфы, где работал. Его обувь походила на ту, что оставила след во дворе. На допросе мужчина признался во всем, его поместили под стражу.

В пресс-службе МВД по Башкирии уточнили, что найти негодяя смогли участковые уполномоченные полиции Олег Хафизов и Айваз Гафурбаев.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и за незаконное проникновение в жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU