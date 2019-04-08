2019-04-08T19:08:42+03:00
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В Башкирии планируют отремонтировать более полумиллиона ям на дорогах

В правительстве региона называют и конкретные сроки ремонта
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Тимур ХановФото: Тимур ХановФото: Тимур ХАНОВ
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Власти Башкирии завершили разработку мобильного приложения «Дорожный эксперт». Теперь, как утверждают в госкомтрансе республики, любой пользователь сможет подать заявку на ремонт ямы на дороге или во дворе. Во время оперативного совещания в правительстве региона руководитель дорожного ведомства Тимур Мухаметьянов заявил, что общее количество ям, которые предстоит залатать дорожникам до 15 июня, достигло 506 тысяч.

Всего по данным республиканских властей, уже сейчас отремонтировано 1719 ям. Кроме того, местные администрации, якобы, выявили в ходе обследования 16002 ямы во дворах и устранили 4419.

И.о. министра ЖКХ Башкирии Михаил Киреев получил поручение от Радия Хабирова – загрузить в систему «Дорожный эксперт» все ямы в республике. Для этого ему нужно проработать этот вопрос с районными администрациями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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