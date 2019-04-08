Жителя Уфы обвиняют в домогательствах к 11-летней девочке

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-08T16:00:01+03:00

По предварительным данным инцидент произошел в одном из бассейнов

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Накануне в Уфе сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего мужчину, которого обвиняют в домогательствах к 11-летней девочке. Как сообщает ГорОбзор.ру со ссылкой на собственный источник, инцидент произошел в одном из бассейнов башкирской столицы. По словам собеседника издания, домогательства мужчины к ребенку попали в объектив камеры видео наблюдения. Его задержали прямо в том же бассейне.

Кроме того, собеседник ГорОбзор.ру отмечает, что девочка отвечала мужчине взаимностью на оказанные ей знаки внимания.

На данный момент, следком по Башкирии возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

ИСТОЧНИК KP.RU