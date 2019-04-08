Мать страдала психическим расстройством: стали известны подробности нападения женщины на свою пятилетнюю дочь
Стали известны подробности шокирующей истории, произошедшей накануне, 7 апреля, в селе Старокубово Иглинского района Башкирии. 40-летняя многодетная мать купала в бане своих детей и неожиданно напала с ножом на свою пятилетнюю дочь. На крики малышей прибежал отец семейства и успел оттащить обезумевшую супругу.
Как рассказали «Комсомольской правде-Уфа» в отделе опеки местного сельсовета, многодетная семья, где воспитывались восемь детей, в Старокубово официально зарегистрирована не была. Поселились ли они тут недавно или просто приехали погостить – сейчас выясняют следователи, которые опрашивают родственников семьи. По предварительным данным, семья на учете, как неблагополучная, не состояла, зато у женщины имелось психическое заболевание. Вполне возможно, во время очередного обострения мать и схватилась за нож.
- Сейчас в доме никого нет. Ни отца, ни детей – где именно они находятся, неизвестно, - уточнили в сельсовете.
Что касается состояния малышки, то девочка выжила. Лезвие ножа прошло рядом с сердцем и задело легкое. Ребенка прооперировали, сейчас девочка находится в уфимской больнице. Остальным детям, ставшим свидетелями произошедшего, оказывается психологическая помощь.
- Сейчас следователи проверяют условия проживания семьи и устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Подозреваемая задержана, планируется проведение с ней психиатрической судебной экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - уточнили в пресс-службе республиканского следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU