2019-04-08T13:15:37+03:00
Общество

В Башкирии бесследно пропал 22-летний Радамир Яркинбаев

Молодой человек больше месяца не выходит на связь с близкими
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 22-летнего уроженца Баймакского района Башкирии Радамира Яркинбаева бьют тревогу: молодой человек бесследно пропал еще 2 марта и до сих пор не вышел на связь. К поискам парня подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Известно, что до пропажи Радамир проживал в самом Баймаке.

Приметы Радамира Яркинбаева: рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения, русые, короткие волосы, карие глаза.

В день пропажи был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, черные кроссовки.

Всех, кто видел Радамира, либо обладает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете связаться с одним из организаторов поиска по телефону: 89273323392.

ИСТОЧНИК KP.RU

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