В Башкирии дорожные рабочие обнаружили человеческие кости
Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник
Фото: Алексей БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в Федоровском районе Башкирии дорожные рабочие обнаружили останки неизвестного человека. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» » со ссылкой на собственный источник, человеческие кости были найдены рядом с деревней Кирюшкино. Произошло это во время проведения ремонтных работ на сельской дороге.
Как отмечает ГТРК «Башкортостан», находку тут же передали сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза останков, которая поможет определить причины гибели человека. Судмедэксперты надеются также установить личность погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU