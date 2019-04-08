2019-04-08T11:46:07+03:00
Общество

В Башкирии дорожные рабочие обнаружили человеческие кости

Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей БулатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне в Федоровском районе Башкирии дорожные рабочие обнаружили останки неизвестного человека. Как сообщает ГТРК «Башкортостан» » со ссылкой на собственный источник, человеческие кости были найдены рядом с деревней Кирюшкино. Произошло это во время проведения ремонтных работ на сельской дороге.

Как отмечает ГТРК «Башкортостан», находку тут же передали сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза останков, которая поможет определить причины гибели человека. Судмедэксперты надеются также установить личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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