2019-04-08T07:46:23+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель «Газели» насмерть сбил пешехода

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера вечером, 7 апреля, в Мелеузе водитель «Газели» сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте, хотя до пешеходного перехода оставалось всего несколько метров. От полученных травм 62-летний пешеход скончался на месте происшествия.

А вот водитель, 45-летний местный житель, проходить медосвидетельствование наотрез отказался, так что обстоятельства аварии сейчас пристально изучают сотрудники дорожной полиции.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых три человека погибли и одиннадцать получили травмы, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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