Первая леди Башкирии рассказала историю сиротки со счастливым концом

СЕГОДНЯ 07:16 2019-04-08T09:12:39+03:00

О Валерии она написала в социальных сетях

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 6 апреля, Каринэ Хабирова встретилась с сироткой Валерией с проекта «Радость нашего дома». Первая леди Башкирии сообщила приятную новость – малышку забирают домой.

- Вот и за тобой пришли Мама с Папой! Будь умничкой, а мы будем рядом- помогать и поддерживать, - написала Каринэ.

Она рассказала, что в доме ребенка Валерия жила с сентября 2018 года. К маленькой девочке нет равнодушных, она очаровала всю съемочную группу.

- Верим, что она будет счастлива, как и все наши дети с проекта «Радость нашего дома», - помолилась за нее супруга Радия Хабирова.

ИСТОЧНИК KP.RU