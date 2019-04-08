Первая леди Башкирии рассказала историю сиротки со счастливым концом
О Валерии она написала в социальных сетях
фото: Инстаграм Каринэ Хабировой
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В минувшую субботу, 6 апреля, Каринэ Хабирова встретилась с сироткой Валерией с проекта «Радость нашего дома». Первая леди Башкирии сообщила приятную новость – малышку забирают домой.
- Вот и за тобой пришли Мама с Папой! Будь умничкой, а мы будем рядом- помогать и поддерживать, - написала Каринэ.
Она рассказала, что в доме ребенка Валерия жила с сентября 2018 года. К маленькой девочке нет равнодушных, она очаровала всю съемочную группу.
- Верим, что она будет счастлива, как и все наши дети с проекта «Радость нашего дома», - помолилась за нее супруга Радия Хабирова.
ИСТОЧНИК KP.RU