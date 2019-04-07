2019-04-07T17:18:02+03:00
Происшествия

В уфимском Сипайлово провалился асфальт

Последствия устраняют дорожники
Эльвина АПАРИНА
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фото: Управление граждской защитыфото: Управление граждской защиты
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Сегодня утром, 7 апреля, коммунальщики и спасатели устраняли последствия провала асфальта на улице Маршала Жукова.

Как сообщили в управлении гражданской защиты, инцидент произошел вечером 6 апреля. На место выехали специалисты, которые начали ремонтные работы.

Причиной просадки грунта они назвали последствия утечки на трубопроводе. На месте произвели распиловку дорожного полотна, вскрыли проблемный участок, провели необходимые ремонтные работы. Яму засыпали, в настоящее время восстанавливается асфальтовое покрытие. В результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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