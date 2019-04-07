В Башкирии прекратили поиски Сергея Ефремова
Жителя Нефтекамска нашли живым
фото: соцсети
Изменить размер текста:
Поиски 46-летнего Сергея Ефремова в Башкирии прекращены. Волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили радостную новость – найден, жив. Где находился житель Нефтекамска, и при каких обстоятельствах его нашли, остается неизвестным. Поисковики такой информацией не делятся.
Напомним, что мужчина пропал 31 марта. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам и в полицию. К счастью, через неделю поиски благополучно завершились.
Если у вас пропал близкий человек, сообщите волонтерам по телефону 88007005452.
ИСТОЧНИК KP.RU