В Башкирии прекратили поиски Сергея Ефремова

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-07T13:41:31+03:00

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Поиски 46-летнего Сергея Ефремова в Башкирии прекращены. Волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили радостную новость – найден, жив. Где находился житель Нефтекамска, и при каких обстоятельствах его нашли, остается неизвестным. Поисковики такой информацией не делятся.

Напомним, что мужчина пропал 31 марта. Родственники забили тревогу и обратились к волонтерам и в полицию. К счастью, через неделю поиски благополучно завершились.

Если у вас пропал близкий человек, сообщите волонтерам по телефону 88007005452.

ИСТОЧНИК KP.RU