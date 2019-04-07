В Башкирии 18-летний начинающий водитель устроил ДТП с пострадавшими
В аварии пострадал он сам и его пассажир
фото: ГИБДД по РБ
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Вчера днем, 6 апреля, в Чишминском районе Башкирии произошла авария с пострадавшими. Как сообщили в ГИБДД по РБ, на автодороге Новотроицк–Кляшево-Дема 18-летний молодой человек за рулем «десятки» столкнулся с «Хендай Солярис», которым управлял 49-летний житель поселка Чишмы.
В ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля и его 18-летний пассажир. Они с различными травмами госпитализированы. Известно, что пострадавший автомобилист получил водительское удостоверение всего неделю назад.
Всего 6 апреля на дорогах республики зарегистрировано 10 аварий, в которых 13 человек получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU