2019-04-07T09:47:39+03:00
Происшествия

В Башкирии 18-летний начинающий водитель устроил ДТП с пострадавшими

В аварии пострадал он сам и его пассажир
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вчера днем, 6 апреля, в Чишминском районе Башкирии произошла авария с пострадавшими. Как сообщили в ГИБДД по РБ, на автодороге НовотроицкКляшево-Дема 18-летний молодой человек за рулем «десятки» столкнулся с «Хендай Солярис», которым управлял 49-летний житель поселка Чишмы.

В ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля и его 18-летний пассажир. Они с различными травмами госпитализированы. Известно, что пострадавший автомобилист получил водительское удостоверение всего неделю назад.

Всего 6 апреля на дорогах республики зарегистрировано 10 аварий, в которых 13 человек получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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