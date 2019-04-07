В Башкирии 18-летний начинающий водитель устроил ДТП с пострадавшими

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-07T09:47:39+03:00

В аварии пострадал он сам и его пассажир

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Вчера днем, 6 апреля, в Чишминском районе Башкирии произошла авария с пострадавшими. Как сообщили в ГИБДД по РБ, на автодороге Новотроицк–Кляшево-Дема 18-летний молодой человек за рулем «десятки» столкнулся с «Хендай Солярис», которым управлял 49-летний житель поселка Чишмы.

В ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля и его 18-летний пассажир. Они с различными травмами госпитализированы. Известно, что пострадавший автомобилист получил водительское удостоверение всего неделю назад.

Всего 6 апреля на дорогах республики зарегистрировано 10 аварий, в которых 13 человек получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU