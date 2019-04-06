Пропавший пять месяцев назад 31-летний Александр Горланов из Башкирии найден мертвым

СЕГОДНЯ 20:38 2019-04-06T20:38:02+03:00

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Представители волонтерского отряда «Лиза Алерт» в Башкирии сообщили, что поиски 31-летнего Александра Горланова официально прекращены. К сожалению, произошло это в связи с негативными новостями – пришла информация, что найдено тело, которое подходит под описания. Позже состоялось опознание, и родные подтвердили, что это именно он.

Напомним, что Александр проживал в селе села Исянгулово, что в Зианчуринском районе. В последний раз его видели еще 23 декабря. Родственники две недели не могли выйти с ним на связь, и тогда обратились в полицию. Найти его удалось только сейчас.

«Комсомольская Правда» приносит соболезнования родственникам погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU