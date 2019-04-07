Риф и его команда: супруги из Башкирии воспитали 15 детей
Риф и Хазина Хазиевы из Мишкинского района Башкирии 10 лет назад решили, что хотят большую семью. Причина была необычная – они заметили, что их родной сын предпочитает обедать у дяди. Дело в том, что у родственника пятеро детей, и за столом всегда собиралась большая компания. Вот тогда Хазиевы впервые задумались об идее усыновления.
Сейчас их сын уже вырос и служит в армии, а в доме продолжает бегать толпа ребятни. Мальчики помогают отцу по хозяйству, девочки маме на кухне. Всего в общей сложности семья насчитывает 17 человек. Соседи прозвали их «Рифом и его командой».
- Мы их любим, они нас любят, - цитирует радостную Хазина «ГТРК-Башкортостан».
Старшие из детей уже успели завести собственные семьи, но продолжают каждые дни рождения праздновать вместе. Для этого на холодильнике в доме висит обширный список с праздничными датами.
Супруги из Башкирии воспитали 15 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU