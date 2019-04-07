Риф и его команда: супруги из Башкирии воспитали 15 детей

СЕГОДНЯ 08:02 2019-04-07T08:02:02+03:00

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Риф и Хазина Хазиевы из Мишкинского района Башкирии 10 лет назад решили, что хотят большую семью. Причина была необычная – они заметили, что их родной сын предпочитает обедать у дяди. Дело в том, что у родственника пятеро детей, и за столом всегда собиралась большая компания. Вот тогда Хазиевы впервые задумались об идее усыновления.

Сейчас их сын уже вырос и служит в армии, а в доме продолжает бегать толпа ребятни. Мальчики помогают отцу по хозяйству, девочки маме на кухне. Всего в общей сложности семья насчитывает 17 человек. Соседи прозвали их «Рифом и его командой».

- Мы их любим, они нас любят, - цитирует радостную Хазина «ГТРК-Башкортостан».

Старшие из детей уже успели завести собственные семьи, но продолжают каждые дни рождения праздновать вместе. Для этого на холодильнике в доме висит обширный список с праздничными датами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/701567" frameborder="0"></iframe> Супруги из Башкирии воспитали 15 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU