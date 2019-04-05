Поиски 13-летней школьницы в Башкирии прекращены
Девочка вернулась домой
фото: соцсети
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В селе Аскарово прекратили поиски 13-летней школьницы, которую искали целых пять дней. Об этом «Комсомолке» сообщила родственница Миляуша. Женщина решила не распространяться, где все это время находился ребенок, и при каких обстоятельствах ее нашли.
Напомним, что девочка ушла из дома еще 31 марта в обед. В социальных сетях опубликовали сообщения о ее розыске. Через несколько дней к поискам подключились сотрудники полиции. К счастью, поиски завершились благополучно. На данный момент пропавшая уже вернулась домой.
ИСТОЧНИК KP.RU