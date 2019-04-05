2019-04-05T18:56:28+03:00
Общество

В Башкирии волонтеры выйдут на поиски бесследно пропавшего 36-летнего Александра Касаткина

Добровольцы поискового отряда приглашают присоединиться всех неравнодушных
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В предстоящую субботу, 6 апреля, в Бирске соберутся волонтеры поискового отряда «Поиск детей – Уфа». Добровольцы выйдут на поиски бесследно пропавшего 36-летнего Александра Касаткина.

- Сбор добровольцев в Уфе перед выездом проходит на Южном Автовокзале, перед входом в само здание с 11:20 до 11:45 ч., кто пеший, как и я, берём билеты сами в кассе, лучше за ранее на 12:00 часов, - сообщает в соцсетях руководитель отряда Павел Нестеров.

В самом Бирске поисковики соберутся в 14:00. Всех неравнодушных жителей Башкирии приглашают принять участие в поисках мужчины. Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8-927-969-89-19.

Напомним, Александр Касаткин пропал еще 1 марта. Сейчас его разыскивают полиция и волонтеры.

Приметы Александра: рост 175 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза карие.

В день пропажи был одет: куртка темно-синего цвета без капюшона, с оранжевыми полосками на рукавах, светло-синие джинсы, бейсболка.

Всех, кто видел мужчину, либо знает о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(927)312-99-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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