За помощью к врачам обратились первые укушенные клещами жители Башкирии

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-05T12:45:47+03:00

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Первые жертвы укусов клещей в Башкирии появились еще в прошлом месяце, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора. С 11 марта по 1 апреля в медучреждения обратились 7 человек, которые сняли с себя этих кровожадных насекомых. Это означает, что сезон активности клещей начался.

По данным Роспотребнадзора по Башкирии, в прошлом году к 1 апреля с укусами клещей ни один житель республики не обращался.

Также в пресс-службе ведомства заявили, что в 2019 году по всей республике обработают от клещей около 4 тысяч гектаров – также как и год назад, это будут парки и скверы в городах Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU