Стало известно, когда в Башкирию придет настоящее тепло

СЕГОДНЯ 19:21 2019-04-04T19:49:38+03:00

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Жителей Башкирии ждет пасмурный и прохладный апрель, утверждают синоптики. В ближайшие недели температура воздуха не будет подниматься выше +11ºС. До этой отметки столбики термометра поднимутся лишь субботу, 13 апреля. При этом вплоть до конца месяца по ночам будет прохладно. В редкие ночи температура воздуха будет подниматься выше 0 градусов.

По данным сервиса Gismeteo.ru, в целом, весь апрель в Башкирии будет облачная погода, изредка в республике будут идти дожди. В предстоящую субботу, 6 апреля, в регионе прогнозируется первый настоящий дождь – без мокрого снега вперемешку.

Когда же в Башкирию придет настоящее тепло? Согласно долгосрочным прогнозам, тепло в республику придет лишь в конце апреля. Начиная с 28 апреля температура воздуха днем будет постепенно повышаться с +9 в воскресенье, 29 апреля, до +15 на следующий день. В то же время столбики термометров по ночам перестанут опускаться ниже 0ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU