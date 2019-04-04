В Уфе на пожаре в многоэтажке погибла женщина

СЕГОДНЯ 15:55 2019-04-04T15:55:00+03:00

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Сегодня, 4 апреля, в Ленинском районе Уфы разгорелся серьезный пожар. Как сообщили в МЧС, возгорание началось на восьмом этаже девятиэтажного дома по улице Ирендык Ленинского района столицы.

Прибывшие на место пожарные установили, что в трехкомнатной квартире горит домашнее имущество. В горящей квартире была обнаружена погибшая женщина. Ее личность устанавливается.

Одновременно с ликвидацией пожара из подъезда были эвакуированы 20 человек. Причина пожара сейчас устанавливается. На месте работает специалист дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU