35-летний житель Башкирии до смерти избил свою мать

СЕГОДНЯ 19:02 2019-04-04T19:02:26+03:00

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В Салавате в отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ.

Как сообщили в следкоме, 27 марта в первой половине дня двое братьев и их мать употребляли спиртное у себя дома. Изрядно выпив, старший брат стал конфликтовать с родственниками, а потом стал избивать обоих руками, ногами и молотком. Мужчина наносил удары по голове и другим частям тела. Младший брат, пытаясь спастись, выбежал на улицу, где потерял сознание и был доставлен в больницу.

- Сотрудники уголовного розыска по городу Салават МВД по Башкирии получили оперативные данные, что к нападению может быть причастен родной 35-летний брат потерпевшего, ранее судимый за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В тот же вечер сотрудниками полиции за появление в общественных местах в состоянии опьянения в полицию он был доставлен в отдел и по решению суда подвергнут административному аресту сроком на двое суток, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Отбыв административное наказание, спустя три дня мужчина вернулся домой, где обнаружил, что мать от полученных телесных повреждений скончалась и попросил соседей вызвать скорую помощь. Вину в совершении преступления он признал.

ИСТОЧНИК KP.RU