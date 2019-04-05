2019-04-05T07:13:23+03:00
Здоровье

Радий Хабиров: «Жалоб на здравоохранение становится меньше»

Врио главы Башкирии отметил, что врачей стало больше на 185
Эльвина АПАРИНА
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На своей странице во «Вконтакте» Радий Хабиров опубликовал пост о мерах поддержки врачам. По его мнению, все они направлены на привлечение медиков. Также он отметил, что впервые за последние три года в отрасли стало на 185 врачей больше.

- Мы платим миллион на строительство дома узким специалистам, приезжающим в малые города. Врачам-мамам, выходящим из декрета – даём внеочередные места в садиках. Заключаем договоры с ординаторами. Проводим совместные конференции для потенциальных соискателей. Даём жилье по соцнайму или льготы по ЖКХ. Это и многое другое приводит к тому, что и жалоб на здравоохранение становится меньше, - написал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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