В уфимском аэропорту нашли женщину с потерей памяти

СЕГОДНЯ 13:46 2019-04-04T14:00:29+03:00

Она утверждает, что проживала в Иваново и не знает, как попала в Уфу

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Сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Уфы выявили женщину без документов. К тому же она страдает потерей памяти.

Гражданка называет себя Максимовой Мариной, отчества не помнит, ее девичья фамилия – Сёмина. С ее слов, она пенсионерка, 1958 года рождения, проживала в городе Иваново,. До пенсии работала воспитателем в детском саду и учителем начальных классов. Как попала в Уфу не помнит, объясняя тем, что выехала на попутных машинах из Иваново в Усть-Каменогорск Республики Казахстан.

Если вы узнали женщину или знаете ее родных, просим позвонить по телефонам: 8(347) 273-38-91, 8(347) 229-52-02.

ИСТОЧНИК KP.RU