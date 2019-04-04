2019-04-04T14:00:48+03:00
Общество

Стало известно, как жители Башкирии будут отдыхать в мае

Их ждет трехдневная рабочая неделя
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Майские выходные – пожалуй, это то, чего очень ждут россияне после новогодних каникул. В эти дни можно отправиться в отпуск, на дачу, заняться тем, что так долго откладывали.

Согласно постановлению Правительства РФ, первые пять майских дней будут выходными. Жители Башкирии, как и все россияне, отдохнут с 1 по 5 мая. Затем начнется короткая трудовая неделя – с 6 по 8 мая включительно. После нее снова придет длинный уик-энд – с 9 по 12 мая. Таким образом, в общей сложности в мае будет девять выходных дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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