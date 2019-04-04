В Башкирии оштрафовали парня, который отжимался на проезжей части и катался на крыше авто
В марте текущего года в социальных сетях в Башкирии появились два необычных видеоролика. На первом молодой человек едет на крыше движущегося автомобиля, размахивая руками. А на втором – парень создает помехи потоку транспорта, отжимаясь на проезжей части. Оказалось, что на обоих записях был один и тот же человек.
После изучения опубликованных видеосюжетов сотрудникт Госавтоинспекции установили его личность. Им оказался 20-летний житель Стерлитамака, избравший такой «путь к славе».
- Автор видеосюжетов привлечен к административной ответственности по различным статьям административного Кодекса. Молодой человек выразил раскаяние, - отметили в ГИБДД республики.
ИСТОЧНИК KP.RU