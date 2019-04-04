Экс-премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев получил новое назначение

СЕГОДНЯ 07:00 2019-04-04T08:34:52+03:00

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Бывший премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев возвращается в большую политику. Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники, Сарбаев возглавит «Корпорацию развития региона» - дочернее предприятие госинвесткомпании «Региональный фонд», призванное помочь бизнесу с разрешением проблем. При этом, как сообщают источники, почетную должность Сарбаеву предложил сам врио главы Башкирии Радий Хабиров, с которым у бывшего премьер-министра ранее были теплые отношения. В должность генерального директора «Корпорации развития региона» Сарбаев вступит до конца недели.

- Кадровое решение принято, — подтвердил источник. - Это назначение демонстрирует, что Радий Хабиров закрыл последний конфликт и работает со всеми сильными игроками, а эффективность Сарбаева сомнений не вызывает.

ИСТОЧНИК KP.RU