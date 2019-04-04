В Уфе сотрудники полиции накрыли подпольное казино
В уфимском микрорайоне Сипайлово сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями накрыли подпольное казино. Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, в ходе спецоперации, которая проходила 16 января, силовики изъяли шесть игровых автоматов, два покерных стола, стол для рулетки, саму рулетку, три колоды игральных карт и почти 2 тысячи фишек. Также в качестве улик было изъято десять мобильных телефонов и ранее помеченные денежные средства.
- В отношении организаторов нелегального игрового клуба было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр», - уточнил собеседник «КП-Уфа».
ИСТОЧНИК KP.RU