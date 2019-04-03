В Башкирии прекращены поиски молодой матери Альфии Хамитовой

СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-03T12:31:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белорецке прекращены поиски 33-летней Альфии Хамитовой. Женщина пропала еще 27 марта: ушла вечером в магазин за молоком, но назад так и не вернулась. Обеспокоенные родственники тут же забили тревогу, а дома себе места не находил муж Альфии с восьмимесячной дочкой на руках. Родные даже написали заявление в полицию и обратились за помощью в поисках через социальные сети.

К счастью, все обошлось, и уже сегодня, 3 апреля, женщина вернулась домой.

- Нашли мы её! Жива и здорова, слава богу! – написала в социальных сетях сестра Альфии.

Где именно столько времени пропадала молодая мать, родственники предпочли не уточнять.

ИСТОЧНИК KP.RU