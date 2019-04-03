В Уфе на территории детского сада обвалился грунт
Спасатели устраняют последствия обвала
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
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Сегодня утром, 3 апреля, спасателям поступило сообщение, что на территории уфимского детского сада №170 провалился грунт, и образовалась глубокая ямка. На место происшествия немедленно выехали спасатели.
Как сообщает пресс-служба республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, предварительной причиной обвала грунта специалисты называют утечку на трубопроводе. К счастью, никто из воспитанников детского дошкольного учреждения не пострадал. Сейчас на месте происшествия ведутся ремонтные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU