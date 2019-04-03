В Уфе мужчина в пылу ссоры до смерти забил свою возлюбленную

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-03T11:31:32+03:00

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Кровавая драма разыгралась в Уфе в ночь на 1 апреля. В собственной квартире было найдено окровавленное тело уфимки Натальи К. Как рассказали родственники убитой, подозреваемым стал сожитель женщины. В ту ночь парочка сильно поссорилась, после чего мужчина схватил деревянный брусок и нанес несколько ударов по голове своей возлюбленной. От полученной черепно-мозговой травмы несчастная скончалась на месте.

Кстати, сам подозреваемый до сих пор разгуливает на свободе. Как рассказала родственница Натальи, сожитель состоит на психиатрическом учете и сейчас находится под подпиской о невыезде.

- У него «желтый» билет есть, он настоящий псих! – сокрушается родственница убитой. – Наверное, скандалы у них происходили и раньше, просто Наталья об этом не рассказывала.

Похороны женщины состоятся сегодня, 3 апреля, в Уфе. У погибшей остался 16-летний сын. Оперативного комментария от следственного комитета республики пока не удалось получить.

«Комсомольская правда – Уфа» приносит соболезнования семье Натальи К. и следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU