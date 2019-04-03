2019-04-03T07:15:33+03:00
Происшествия

Пожар в Башкирии унес жизни двух мужчин

Трагедия произошла в селе Преображеновка
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Двое мужчин стали жертвами пожара, случившегося вчера, 2 апреля, в деревне Преображеновка Стерлитамакского района.

Пожарные приняли вызов около 11 часов вечера. Когда они подъехали к месту ЧП, дом уже был полностью охвачен пламенем. За десять минут им удалось локализовать огонь на площади 68 «квадратов», но полностью ликвидировать открытое горение пожарные смогли лишь спустя два часа.

К сожалению, не обошлось без жертв. В процессе тушения были найдены тела двух погибших мужчин.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - заявили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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