Пожар в Башкирии унес жизни двух мужчин

СЕГОДНЯ 07:15 2019-04-03T07:15:33+03:00

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Двое мужчин стали жертвами пожара, случившегося вчера, 2 апреля, в деревне Преображеновка Стерлитамакского района.

Пожарные приняли вызов около 11 часов вечера. Когда они подъехали к месту ЧП, дом уже был полностью охвачен пламенем. За десять минут им удалось локализовать огонь на площади 68 «квадратов», но полностью ликвидировать открытое горение пожарные смогли лишь спустя два часа.

К сожалению, не обошлось без жертв. В процессе тушения были найдены тела двух погибших мужчин.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - заявили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU