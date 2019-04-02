«Взяли скотч и голую волокли по снегу»: в Башкирии «санитары» устроили издевательства над своими пациентами

СЕГОДНЯ 15:01 2019-04-02T15:01:04+03:00

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Недавно сотрудники полиции взяли штурмом несколько домов в одной из деревень Кушнаренковского района Башкирии. Как оказалось, под видом «реабилитационных центров» для алкоголиков и наркозавасимых работали самые настоящие притоны для садистов. Освобожденные пленники двух таких центров, «Счастливая жизнь» и «Возрождение», оказались там не по своей воле – их сослали туда родственники. Однако лишь после того, как полицейские вломились в обычные сельские дома, где их содержали, родные узнали, в каких условиях «лечились» люди от пагубных привычек.

Постоянные избиения, обливание на морозе холодной водой, приковывание наручниками и лишение сна и еды - вот лишь не полный список издевательств, которым подвергали пациентов. Сами «консультанты», как они себя называли, с упоением измывались над беспомощными людьми.

- Состояние после «лечения» было такое, что на ногах стоять не мог. Но на этом мучения не заканчивались. Они надевали боксёрские перчатки и добивали меня, - рассказал полицейским после освобождения один из «узников» центра.

Еще одна пациентка, девушка по имени Олеся (имя изменено. Прим. ред.) также рассказала о своих злоключениях сотрудникам полиции.

- Они взяли скотч, замотали меня и голую поволокли по снегу. Самый крупный из них всё время грозился избить, - вспоминает жительница Уфы.

К счастью для пострадавших, их вызволили башкирские полицейские. Они заявились в реабилитационные центры после обращения родственников зависимых. Теперь организаторы «притонов для садистов» ожидают суда.

ИСТОЧНИК KP.RU