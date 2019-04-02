2019-04-02T18:53:18+03:00
Происшествия

Житель Башкирии убил приятеля из-за испачканного стула

Найти душегуба оказалось не так легко
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В марте на обочине дороги Магниторгорск–Ира было найдено тело 46-летнего жителя Башкирии. Эксперты заявили, что мужчина не был сбит машиной, кто-то избил его до смерти.

Следователи и сотрудники полиции отправились в Зианчуринский район, чтобы отыскать убийцу. Беседы с родственниками и знакомыми жертвы навели следствие на одного из местных жителей.

Как выяснилось, 1 марта он собрал дома приятелей, в том числе убитого. Мужчины смотрели хоккей и выпивали. Вдруг хозяин дома взбесился, он обвинил гостя в том, что тот испачкал его стул, и стал бить несчастного. Второй приятель поспешил ретироваться. Разъяренный же владелец квартиры колотил мужчину, пока тот не умер. Позже он положил тело приятеля в машину и вывез подальше, а сам уехал на вахту.

Душегуба задержали позже в Кугарчинском районе. Он решил скрываться там, вернувшись с севера раньше времени.

- В настоящее время с задержанным проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в следкоме Башкирии.

Расследование дела по статье 105-й продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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