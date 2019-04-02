Власти Башкирии отказались от идеи установки турникетов в автобусах

СЕГОДНЯ 12:59 2019-04-02T13:04:00+03:00

Об этом глава региона заявил в социальных сетях

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Власти Башкирии прислушались к мнению людей и решили отказаться от установки турникетов в общественном транспорте. Глава региона Радий Хабиров рассказал об этом на своей страничке в социальных сетях. Он признался, что наблюдал за развернувшейся в интернете дискуссией.

- Наш глава Гостранса предложил уфимцам входить в автобусы через турникеты. И, похоже, что называется, попал на мины, - написал Хабиров. - Гражданское общество Уфы весьма аргументированно и консолидировано сказало этой идее нет. Я к этому прислушиваюсь. Турникетов не будет.

Какие иные способы модернизации системы общественного транспорта найдут власти, пока не ясно. Врио главы региона заявил, что это будет обсуждаться в пятницу.

- Соберу у себя всех, кто в этом понимает, - заверил Хабиров.

Судя по всему, встреча будет ориентирована не только на чиновников, но и на общественников.

Напомним, что идею установить турникеты на входе в автобус предложил глава гостранса Тимур Мухаметьянов. Многие активисты восприняли идею в штыки, назвав такую практику устаревшей и отметив, что проект не стоит траты бюджетных средств.

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU