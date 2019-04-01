2019-04-01T14:21:09+03:00
Происшествия

В Башкирии следователи проверят обстоятельства гибели мужчины, сбитого поездом

В момент трагедии мужчина был сильно пьян
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии следователи проверят обстоятельства гибели 44-летнего жителя Стерлитамакского района, которого сбил грузовой поезд. Трагедия произошла вечером 27 марта в районе перегона Дарьино-Усть Зиган. Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, заметив человека, бредущего по ж/д путям, машинист поезда попытался предпринять экстренное торможение, но было слишком поздно. От полученных травм мужчина скончался на месте. Позже проверка покажет, что в момент столкновения он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- По данному факту проводится доследственная проверка. Также стерлитамакской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, - уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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