2019-04-01T09:12:27+03:00
Общество

«После слов медсестры упала в обморок»: уфимка обвинила медиков в бесчеловечности

Женщина рассказала, что после операции ее не осматривал толком врач, а медсестра грубила
Яна БАЗЕКИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уфимка пожаловалась в социальных сетях Радию Хабирову на равнодушие медиков в одной из городских больниц. Лидия Плотникова рассказала, что 20 марта почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Ее госпитализировали в реанимацию с диагнозом «инфаркт», после чего сделали коронографию и установили стент в сердце. Операция прошла успешно, и женщину перевели в кардиологическое отделение.

- За трое суток после операции доктор подошел ко мне только один раз, да и то, который оперировал, - возмущается Лидия. – Лечащего врача я не видела вообще.

Женщина рассказала, что в один момент почувствовала себя плохо и подошла к медсестре с просьбой измерить давление. На полученный результат, медик заявила, что ничего страшного, она и сама с таким давлением работает. А потом и вовсе начала размышлять на тему, что все инфаркты и сердечные болезни от «затаенной обиды и недосказанности».

- После таких слов у меня еще сильнее подскочило давление, и я упала в обморок, - говорит Лидия Плотникова. – Я сама проработала 20 лет медсестрой, и обидно, что все условия для работы есть, а человечности никакой.

На обращение уфимки ответил представитель администрации главы республики. Он сообщил, что информация об неуважительном отношении медперсонала к больным уже передана в Минздрав для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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