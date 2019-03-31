Житель Башкирии угнал автомобиль, чтобы доехать до дома
Угонщика в тот же день задержали полицейские
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:
На днях в полицию поступило заявление от 46-летнего жителя Учалинского района. Мужчина рассказал, что кто-то ночью угнал его «четверку», припаркованную во дворе. В тот же день сотрудники ГИБДД обнаружили угнанный автомобиль с разбитым стеклом, а вскоре задержали и предполагаемого похитителя. Им оказался ранее судимый за угон и кражу 23-летний местный житель. Мужчина сразу же признался в содеянном и рассказал, что напился и решил угнать чужую машину, чтобы доехать до соседней деревни, где сам проживает.
- По факту угона возбуждено уголовное дело, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU