2019-03-31T15:30:39+03:00
Происшествия

Житель Башкирии угнал автомобиль, чтобы доехать до дома

Угонщика в тот же день задержали полицейские
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На днях в полицию поступило заявление от 46-летнего жителя Учалинского района. Мужчина рассказал, что кто-то ночью угнал его «четверку», припаркованную во дворе. В тот же день сотрудники ГИБДД обнаружили угнанный автомобиль с разбитым стеклом, а вскоре задержали и предполагаемого похитителя. Им оказался ранее судимый за угон и кражу 23-летний местный житель. Мужчина сразу же признался в содеянном и рассказал, что напился и решил угнать чужую машину, чтобы доехать до соседней деревни, где сам проживает.

- По факту угона возбуждено уголовное дело, - добавили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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