2019-03-31T18:26:51+03:00
Общество

«Живу, кормлю детей на 10 300»: медики башкирского роддома написали стихотворение про свою зарплату

Сотрудники роддома с теплотой вспоминают былые годы, когда профессия врача считалась почетной
Яна БАЗЕКИНА
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О своих проблемах сотрудники салаватского роддома теперь пишут в стихахО своих проблемах сотрудники салаватского роддома теперь пишут в стихах
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В Башкирии не утихают споры вокруг нашумевшего видео с выступления директора салаватского роддома перед Членом совета по правам человека. Напомним, что на собрании руководство Перинатального центра назвало размер зарплат врачей и медсестер, которые вызвали смех и возмущение медиков. Сотрудники роддома рассказали, что озвученные цифры – весьма завышены, и в действительности они получают в 2-3 раза меньше.

Тяжелые условия труда и низкие зарплаты пробудили в сотрудниках роддома литературный талант. В группе "Мы вернем роддом в г. Салават" в социальных сетях появилось стихотворение, написанное медсестрой Перинатального центра. В своем творении женщина горько сетует, что государство совершенно не заботится о своих гражданах и с теплотой вспоминает годы коммунизма, когда профессия врача считалась почетной.

«Я кто? Я рядовая медсестра. Живу, кормлю детей на 10.300. И нет уже надежды на Христа. Все чаще вспоминаю коммунистов...», - горько иронизирует автор стихотворения. – «Дочурка хочет петь и танцевать, учиться в школе на одни пятерки... Но что ей мама-медик может дать? Раз в месяц мясо? Как же это горько!»

Автора стихотворения горячо поддержали остальные сотрудники роддома. Медики сокрушаются, что в тяжелой ситуации рядовым врачам и медсестрам ничего больше не остается, как писать стихи о своих проблемах, ведь официальные жалобы остаются без ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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