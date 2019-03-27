Уфа попала в топ-5 российских городов с лучшими театрами

СЕГОДНЯ 11:26 2019-03-27T11:26:26+03:00

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Сегодня, 27 марта, отмечается Международный день театра - профессиональный праздник работников сцены. Накануне праздника российский сервис бронирования отелей Tvil.ru провел опрос в сосцетях с целью выяснить, какие именно города туристы считают самыми театральными.

С большим отрывом победил Санкт-Петербург - за него проголосовали 57 процентов отпрошенных. Стоит отметить, что в театрах Северной столицы работает немало выходцев из Башкирии. Так только в одном Мариинском театре оперы и балета сразу три солиста являются уроженцами Уфы - это всемирно известные басы, народные артисты Башкирии Ильдар и Аскар Абдразаковы, а также молодой тенор Кирилл Белов - единственный выпускник Уфимской академии искусств, принятый в штат прославленного театра сразу после окончания вуза.

Второе место в рейтинге у Москвы (20%), третье - у Казани (7%). А четвертое поделили Уфа, Екатеринбург и Ростов на Дону, за них проголосовали 4% опрошенных. Замыкают топ-5 Воронеж, Пермь и Нижний Новгород, набравшие по 3%.

Кстати, сегодня вечером на главной академической сцене Уфы - Башкирском театре оперы и балета будет отмечаться 100-летний юбилей Аксаковского дома, построенного, как известно, на пожертвования горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU