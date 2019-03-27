2019-03-27T11:26:26+03:00
Звезды

Уфа попала в топ-5 российских городов с лучшими театрами

Башкирская столица, по мнению туристов, входит в число самых театральных городов страны
Мила КИЯН
Поделиться:
Аксаковский дом сегодня отметит 100-летний юбилей. Фото: Роман ШУМНЫЙАксаковский дом сегодня отметит 100-летний юбилей. Фото: Роман ШУМНЫЙ
Изменить размер текста:

Сегодня, 27 марта, отмечается Международный день театра - профессиональный праздник работников сцены. Накануне праздника российский сервис бронирования отелей Tvil.ru провел опрос в сосцетях с целью выяснить, какие именно города туристы считают самыми театральными.

С большим отрывом победил Санкт-Петербург - за него проголосовали 57 процентов отпрошенных. Стоит отметить, что в театрах Северной столицы работает немало выходцев из Башкирии. Так только в одном Мариинском театре оперы и балета сразу три солиста являются уроженцами Уфы - это всемирно известные басы, народные артисты Башкирии Ильдар и Аскар Абдразаковы, а также молодой тенор Кирилл Белов - единственный выпускник Уфимской академии искусств, принятый в штат прославленного театра сразу после окончания вуза.

Второе место в рейтинге у Москвы (20%), третье - у Казани (7%). А четвертое поделили Уфа, Екатеринбург и Ростов на Дону, за них проголосовали 4% опрошенных. Замыкают топ-5 Воронеж, Пермь и Нижний Новгород, набравшие по 3%.

Кстати, сегодня вечером на главной академической сцене Уфы - Башкирском театре оперы и балета будет отмечаться 100-летний юбилей Аксаковского дома, построенного, как известно, на пожертвования горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк «Открытие» подписал соглашение о сотрудничестве с УГНТУ
В Башкирии найдена мертвой 38-летняя Ляйсан Султанова, которую искали сутки
В Башкирии задержали пьяную автомобилистку
Банк УРАЛСИБ улучшил условия ипотечного кредитования для предпринимателей и собственников бизнеса
В Уфе в одном из подъездов женщина родила ребенка, малыш умер
В Уфе полицейские устроили облаву на Затонский рынок
ФК «Уфа» расстался с главным тренером
Следком Башкирии отказался возбуждать уголовное дело за иконы в стиле аниме
В Уфе в столкновении КамАЗа и автобуса пострадала семилетняя девочка
В Башкирии заражены гепатитом С почти 20 тысяч человек
По улицам Салавата разгуливал медведь
«Я сумасшедший!»: в Башкирии мужчина устроил разборки в пивном ларьке
Должник из Башкирии умудрился продать свой арестованный автомобиль
В Уфе из-за размыва грунта автомобиль провалился в яму
После очередного скандала салаватский роддом вернут городу
Жительница Башкирии попалась на продаже опасных таблеток «для похудения»
В аэропорту Уфы пришлось экстренно разворачивать самолет: на его борту произошло ЧП
В Башкирии иномарка опрокинулась в кювет, пострадали женщина и подросток
В Уфе двое приятелей предложили приставу взятку в 4 млн рублей
В Башкирии вырастет размер выплат по уходу за детьми-инвалидами
Историей с избиением подростка в Башкирии заинтересовались следователи
В Уфе спасатели ищут провалившегося под лед 37-летнего мужчину
В Уфе на месяц ограничат движение большегрузов
В Уфе снесли Полежаевский пансион