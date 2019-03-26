В Башкирии вырастет размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

СЕГОДНЯ 18:29 2019-03-26T18:29:24+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 июля увеличится размер ежемесячной выплаты по уходу за детьми-инвалидами. Если раньше эта сумма составляла 5,5 тысяч рублей, то теперь ее увеличили до 10 тысяч.

В Башкирии с учетом уральского коэффициента размер пособия составит 11,5 тысяч рублей. При этом никаких заявлений на новую выплату от родителей и опекунов не потребуется, уточнили в мэрии Уфы.

В республике ежемесячные выплаты по уходу за детьми–инвалидами получают 11488 родителей и опекунов. На материальную помощь могут рассчитывать и другие лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью, но для них размер пособия составит 1380 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU