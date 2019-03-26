Идею главы МВД Башкирии штрафовать за жалобы на полицию осудил совет по правам человека

СЕГОДНЯ 09:18 2019-03-26T09:18:50+03:00

Активисты сошлись во мнении, что это глупость

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Недавно глава МВД Башкирии Роман Деев выступил с инициативой штрафовать тех, кто необоснованно жалуется на сотрудников полиции. Эту идею раскритиковали вчера, 25 марта, на заседании Совета по правам человека.

Участники встречи пришли к единогласному выводу, что такое предложение глупо и является вопиющим нарушением прав человека.

Как сообщает «Медиакорсеть», активисты задумались над тем, чтобы опробовать в Башкирии систему общественного контроля за работой правоохранителей. Вероятно, к этому их побудила в том числе инициатива главы регионального МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU