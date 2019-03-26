Идею главы МВД Башкирии штрафовать за жалобы на полицию осудил совет по правам человека
Активисты сошлись во мнении, что это глупость
Фото: МВД по Башкирии
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Недавно глава МВД Башкирии Роман Деев выступил с инициативой штрафовать тех, кто необоснованно жалуется на сотрудников полиции. Эту идею раскритиковали вчера, 25 марта, на заседании Совета по правам человека.
Участники встречи пришли к единогласному выводу, что такое предложение глупо и является вопиющим нарушением прав человека.
Как сообщает «Медиакорсеть», активисты задумались над тем, чтобы опробовать в Башкирии систему общественного контроля за работой правоохранителей. Вероятно, к этому их побудила в том числе инициатива главы регионального МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU