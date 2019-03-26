В Уфе любовников застукали на балконе многоэтажки
В Уфе молодых людей засняли за занятием любовью на балконе многоэтажки.
«Башкирское спутниковое телевидение» сообщает, что необычный инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Хадии Давлетшиной, что в уфимском микрорайоне Молодежка.
Очевидцы засняли происходящее на камеру и поделились видеороликом со всеми остальными через телевидение. Девушка-оператор поначалу увидела на балконе пьяную пару, которая громко ругалась. Затем спор утих, и любовники предались утехам на балконе прямо посреди дня.
- Мы попросили прекратить, но нас так и не услышали! – жалуется автор видеоролика.
Но вскоре любовники все же решили исчезнуть из поля зрения очевидцев и переместились на пол.
В Уфе любовников застукали на балконе многоэтажки.
ИСТОЧНИК KP.RU