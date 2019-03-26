СЕГОДНЯ 06:20 2019-03-26T07:22:00+03:00

В Уфе пара занялась любовью на балконе многоэтажки

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В Уфе молодых людей засняли за занятием любовью на балконе многоэтажки.

«Башкирское спутниковое телевидение» сообщает, что необычный инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Хадии Давлетшиной, что в уфимском микрорайоне Молодежка.

Очевидцы засняли происходящее на камеру и поделились видеороликом со всеми остальными через телевидение. Девушка-оператор поначалу увидела на балконе пьяную пару, которая громко ругалась. Затем спор утих, и любовники предались утехам на балконе прямо посреди дня.

- Мы попросили прекратить, но нас так и не услышали! – жалуется автор видеоролика.

Но вскоре любовники все же решили исчезнуть из поля зрения очевидцев и переместились на пол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/699257" frameborder="0"></iframe> В Уфе любовников застукали на балконе многоэтажки.

ИСТОЧНИК KP.RU