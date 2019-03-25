В уфимском наркодиспансере лечили «мертвые души»
Стражи порядка подозревают руководство уфимского наркологического диспансера в оказании услуг несуществующим пациентам.
В Следкоме республики сообщили, что сотрудники МВД предоставили документы, используя которые, сыщики возбудили сразу семь уголовных дел в отношении двух заведующих отделений.
Медиков подозревают в злоупотреблении полномочии и мошенничество. Следствие установило, что в период с февраля по август 2018 года врачи просили подчиненных оформлять медицинские карты несуществующих больных. В них вносились фиктивные данные о проведенных процедурах и пребывании «мертвых душ» в больницах.
Используя эти документы, заведующие получили финансирование и продвижение по карьерной лестнице. Ущерб от их действий оценили в 1,7 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU