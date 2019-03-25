В уфимском наркодиспансере лечили «мертвые души»

СЕГОДНЯ 18:41 2019-03-25T18:41:27+03:00

Двух заведующих уфимского наркодиспансера подозревают в афере на 1,7 миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

Стражи порядка подозревают руководство уфимского наркологического диспансера в оказании услуг несуществующим пациентам.

В Следкоме республики сообщили, что сотрудники МВД предоставили документы, используя которые, сыщики возбудили сразу семь уголовных дел в отношении двух заведующих отделений.

Медиков подозревают в злоупотреблении полномочии и мошенничество. Следствие установило, что в период с февраля по август 2018 года врачи просили подчиненных оформлять медицинские карты несуществующих больных. В них вносились фиктивные данные о проведенных процедурах и пребывании «мертвых душ» в больницах.

Используя эти документы, заведующие получили финансирование и продвижение по карьерной лестнице. Ущерб от их действий оценили в 1,7 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU