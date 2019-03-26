Уфимские жулики устроили погоню с перестрелкой в Самарской области

СЕГОДНЯ 05:43 2019-03-26T05:43:00+03:00

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Преступники из Уфы устроили погоню со стрельбой на трассе М-5.

По данным МВД Самарской области, история началась в Уфе. Оказалось, что столице Башкирии угнали иномарку и уехали в сторону Оренбургской области, где совершили грабеж. Оттуда они направились в Самарскую область, где их и заметили полицейские. Вскоре началась погоня.

Полицейские заметили автомобиль, и приказали водителю остановиться. В ответ тот лишь увеличил скорость. Гаишники сделали предупредительный выстрел в воздух. Реакции не последовало. Дабы не подвергать жизни остальных водителей опасности, сотрудники ДПС несколько раз применили табельное оружие.

После этого бандиты врезались в прицеп грузовика. Жулики попытались скрыться, но в итоге их поймали. Бандитов передали инициаторам розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU