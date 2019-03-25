В Башкирии пройдет распродажа имущества известного бизнесмена Марселя Юсупова

СЕГОДНЯ 07:15 2019-03-25T07:15:47+03:00

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Накануне Арбитражный суд Башкирии утвердил сроки и порядок продажи имущества известного предпринимателя, экс-кандидата Госдумы Марселя Юсупова. На продажу выставят 99% доли в уставном капитале ООО «Башкирия», которое является совладельцем «Парк сити» в Уфе. Также с молотка уйдут 30% в уставном капитале ООО «Учалытеплосервис». Как сообщает «КоммерсантЪ – Уфа», начальная цена торгов доли в ООО «Башкирия» - 300 млн рублей, а в «Учалытеплосервис» - 50 млн рублей. Дата торгов пока не назначена.

На сегодняшний день на торги выставлены и другие доли Юсупова в бизнесе. Так, например, продается его 34% в челябинском ООО «Космос» за 280 млн рублей и 37,5% в учалинском ООО «Дорзеленстрой» за 22,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU