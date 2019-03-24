В Башкирии на трассе иномарка столкнулась с большегрузом: водитель погиб, меленький ребенок госпитализирован

СЕГОДНЯ 19:25 2019-03-24T19:25:48+03:00

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Сегодня, 24 марта, на трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии произошло жуткое ДТП. Около семи часов вечера на 1517 километре федеральной трассы кроссовер «Сузуки Гранд Витара» залетел под большегруз. Об этом сообщают очевидцы аварии, подписчики группы «БашДТП».

Проезжавшие мимо автомобилисты отмечают, что в результате аварии «Сузуки» превратился буквально в груду металлолома. По их словам, водитель иномарки погиб. В салоне, якобы, находился маленький ребенок. Сейчас он находится в Уфе, в 17-й больнице. Известно, что у малыша сломано бедро.

Из-за страшной аварии движение на участке трассы затруднено. Некоторые водители утверждают, что поток автомобилей практически не двигается.

Подробности аварии выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU