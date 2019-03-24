2019-03-24T18:03:26+03:00
Общество

Стало известно, каким будет лето в Башкирии

Синоптики представили прогноз погоды до сентября
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Специалисты Башгидрометцентра представили свой прогноз погоды в республике на полгода – с апреля по сентябрь 2019 года. Синоптики отметили, что прогноз примерный и отображает только наличие или отсутствие аномальных погодных явлений.

Так, согласно исследованию башкирских метеорологов, вероятность того, что их прогноз подтвердится, составляет 69-72%. По их данным, уровень осадков и среднемесячные показатели температуры воздуха ожидаются на уровне многолетних значений.

Например, в апреле прогнозируется в среднем 3-5 градусов тепла и от 20 до 40 мм осадков. В мае температура поднимется до 10-14 градусов, а количество осадков не превысит 50 мм. В июне средняя температура составит 16-18 градусов при уровне осадков от 50 до 70 мм. Средняя температура воздуха в июле достигнет 17-20 градусов, а осадков будет чуть больше чем обычно. Для июля норма осадков в прошлые годы составляла до 90 мм.

В августе температура воздуха в среднем составит 14-18 градусов выше нуля, а в сентябре 8-12 градусов. При этом в последний месяц лета уровень осадков достигнет 40-70 мм, а в начале осени – от 30 до 40 мм. Никаких погодных аномалий синоптики Башкирии не прогнозируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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