2019-03-24T13:00:47+03:00
Происшествия

В Уфе женщина за рулем иномарки протаранила детскую площадку

По версии очевидцев, она была в состоянии опьянения [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувшую пятницу, 22 марта, в одном из уфимских дворов произошло ДТП, результате которого только чудом никто не пострадал. На улице Баргузинской среди белого дня нетрезвая женщина за рулем легковушки «Рено» въехала на детскую площадку. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, поначалу автомобилистка спокойно тронулась с парковки перед многоэтажкой, но практически сразу что-то пошло не так и она протаранила железное ограждение игровой площадки.

В результате «прорыва» машина врезалась в игровой снаряд и застряла. Вскоре из автомобиля вышла нетрезвая женщина и виляющей походкой направилась обратно к подъезду. К счастью, в момент ДТП на площадке не было детей, и никто не пострадал.

Момент «дворовой» аварии попал на видеокамеру наружного наблюдения.

Нетрезвая женщина за рулем въехала на детскую площадку в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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